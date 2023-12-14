"فورين أفيرز": أزمة الديمقراطية الأفريقية

سلط مقال لمجلة "فورين أفيرز" الضوء على الانقلابات في القارة السمراء، مشيرا إلى دوافع هذه الانقلابات وأسبابها الحقيقية.

تذكر المجلة الأمريكية أنه في العقدين الأولين من هذا القرن، حدث 13 انقلابا ناجحا في أفريقيا. لكن في الفترة الواقعة بين آب 2020 وحتى تشرين الثاني 2023 تم الإطاحة بسبعة زعماء أفارقة على يد جيوشهم. وتميل الانقلابات إلى عكس مسار التقدم الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فإن وقف انتشارها قد يكون المهمة الأكثر إلحاحا بالنسبة لأفريقيا في العقد المقبل.

وللقيام بذلك، وفقا للمجلة، يتوجب على صناع السياسات الافارقة والمحللين خارج القارة أن يفهوا بشكل أفضل الديناميكيات المشتركة التي تقوم عليها هذه الانقلابات. وبمعنى آخر، كل انقلاب حدث مؤخرا كان مختلفا عن الآخر، وكان مدفوعا بمشكلات محلية. وقد ظهر بعضها ردا على فشل الحكومة في السيطرة على المتشددين الإسلاميين.

وتقول "فورين أفيرز" إنه على الرغم من أن الديناميكيات المحلية قد ألهمت كل انقلاب، فإن السخط من السلطات الحاكمة ينتشر في معظم أنحاء افريقيا. وتعتبر المشكلات الاقتصادية هي المحرك الرئيس للإحباط الشعبي.

وأضافت أنه في السنوات الماضية، كان يُنظر إلى الانقلابات في أفريقيا من قبل السكان بشكل سلبي في كثير من الأحيان، وكان يُنظر إليها على أنها جهود يحركها الجشع من قبل رجال يرتدون الزي العسكري لاحتكار موارد الدولة. لكن اليوم، يبدو أن الانقلابات العسكرية تتمتع بتأييد شعبي وبخاصة في منطقة الساحل.

هذا التحول في الرأي يبدو مثيرا للقلق كما ترى المجلة؛ إذ يشير إلى أن المواطنين الأفارقة أصبحوا يشعرون بخيبة الامل تجاه الديمقراطية، أو أنهم يعتقدون على نحو متزايد أن الحكم الاستبدادي هو الحل الوحيد لمشاكل بلدانهم. تقوم الهيئات متعددة الجنسيات باتخاذ إجراءات صارمة ضد البلدان التي يقودها المجلس العسكري. فقد قام الاتحاد الأوروبي بتعليق عضوية الدول التي تقع فيها الانقلابات، وفرضت دول غرب أفريقيا عقوبات قاسية، فيما قطع المانحون الأوروبيون دعمهم.

وتشير إلى أن هذا النهج اللا متسامح يسيء فهم جذور الاضطرابات الجديدة في أفريقيا ويخاطر بالمزيد من إفقارها وهي التي تضررت بشدة بفعل الصدمات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا.