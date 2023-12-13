أزمة الديمقراطية الإفريقية.. مواسم الانقلابات وأمراض "الحكم الرشيد"

سلطت مجلة فورين أفيرز الأمريكية الضوء على "حجم الخلل السياسي في القارة الإفريقية"، مشيرة إلى أن الانقلابات العسكرية أحد أعراض هذا الخلل رغم أنها ليست المسبب الرئيس له.

وأفاد مقال مشترك للرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، وموريثي موتيجا مديرة قسم إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، بأن العقدين الأولين من هذا القرن شهدا وقوع 13 انقلاباً ناجحاً في أفريقياً، ولكن في الفترة من أغسطس/آب 2020 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحدها تمت الإطاحة بسبعة زعماء أفارقة على يد الجنود.

ورغم أن هذه الانقلابات العسكرية وقعت حتى الآن في المقام الأول في "حزام من عدم الاستقرار" يمتد من النيجر إلى السودان، إلا أن خطر انتشار عدوى الانقلابات على نطاق أوسع خطر حقيقي، مشيراً إلى أن الانقلابات في "الدول الهشة" تتسبب في عكس مسار التقدم الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فإن وقف انتشار هذه "العدوى" قد يكون المهمة الأكثر إلحاحاً بالنسبة لأفريقيا في العقد المقبل.

وشدد المقال على أنه يتعين على صناع السياسات والمحللين الأفارقة خارج القارة أن يفهموا بشكل أفضل الديناميكيات المشتركة التي تدعم هذه الانقلابات، وقال إن "كل انقلاب في إفريقيا كان مختلفاً، وكان مدفوعاً بمشاكل محلية، وقد جاء بعضها رداً على فشل الحكومة في السيطرة على التشدد الإسلامي".

ففي مالي مثلا، أدت سنوات من العنف لجماعات إسلامية والتدخل العسكري الفاشل بقيادة فرنسا لمعالجة الاقتتال إلى استنفاد ثقة الجمهور في حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وفتح المجال أمام الجيش للإطاحة به عام 2020، بحسب المقال.

ويرى المقال أن "العنف الإسلامي الجامح" مهد الطريق أيضًا لانقلاب بوركينا فاسو في عام 2022.