لوفيغارو: الحبوب المجانية.. ورقة روسيا لتعزيز النفوذ في إفريقيا
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن روسيا ستعتمد على الأرجح خطة تقديم شحنات مجانية من الحبوب لبعض دول إفريقيا؛ وذلك بهدف تعزيز نفوذها ومواصلة تأثيرها الإقليمي في القارة.
وكشف وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، الجمعة، أن بلاده بدأت بتسليم شحنات الحبوب المجانية التي وعد بها فلاديمير بوتين إلى العديد من الدول الإفريقية، بدءاً بالصومال وبوركينا فاسو، مضيفًا أن سفينتين، تبلغ حمولة كل منهما 25 ألف طن، ستتوجهان في مرحلة أولى إلى الصومال وبوركينا فاسو، وفق ما أوردته الصحيفة.
وأضاف باترشوف: "غادرت السفينتان بالفعل الموانئ الروسية، ونتوقع وصولهما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أو بداية كانون الأول/ديسمبر المقبل على أبعد تقدير".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرئيس الروسي وعد بالبدء تقديم نحو 200 ألف طن من الحبوب مجانًا للقارة السمراء، وأن هذه الشحنات التي ستصل قريبًا إلى الصومال وبوركينا فاسو هي جزء من البرنامج الذي يشمل أيضًا جمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا.
ورغم العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده بسبب الحرب في أوكرانيا، يقول بوتين إن روسيا حافظت على مكانتها المرموقة جدًا في مجال صادرات الحبوب.
ووفقاً لـ "لوفيغارو"، توجد ستة بلدان أفريقية في قائمة الدول التي ستستفيد من شحنات قمح مجانية روسية، وهي مالي، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة لإريتريا، وزيمبابوي، والصومال، وهو ما يعتبره خبراء خطة من موسكو ليس فقط لتعزيز تأثيرها في القارة، والظهور كقوة تقف ضد "الاستعمار الجديد" الذي تمارسه دول غرب أوروبا في المنطقة، وكذلك منع أوكرانيا من تصدير الحبوب إلى المنطقة.
وكان الكرملين قد أعلن انسحاب روسيا، في تموز/يوليو الماضي، من اتفاق الحبوب الذي تم التفاوض عليه برعاية تركيا والأمم المتحدة في صيف عام 2022، والذي يهدف إلى السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
ويقصف الجيش الروسي بانتظام الموانئ الأوكرانية، لكن كييف تمكنت من إنشاء أول ممر بحري لم تتمكن روسيا من إغلاقه، وفق التقرير.