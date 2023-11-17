لوفيغارو: الحبوب المجانية.. ورقة روسيا لتعزيز النفوذ في إفريقيا

وأضاف باترشوف: "غادرت السفينتان بالفعل الموانئ الروسية، ونتوقع وصولهما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أو بداية كانون الأول/ديسمبر المقبل على أبعد تقدير".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرئيس الروسي وعد بالبدء تقديم نحو 200 ألف طن من الحبوب مجانًا للقارة السمراء، وأن هذه الشحنات التي ستصل قريبًا إلى الصومال وبوركينا فاسو هي جزء من البرنامج الذي يشمل أيضًا جمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا.

ورغم العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده بسبب الحرب في أوكرانيا، يقول بوتين إن روسيا حافظت على مكانتها المرموقة جدًا في مجال صادرات الحبوب.