الانقلابات تعيد تشكيل خريطة التحالفات في الساحل الأفريقي

أدّت الانقلابات المتتالية التي شهدتها عدة دول في الساحل الأفريقي إلى إعادة تشكيل تحالفات ومنظمات إقليمية جديدة وإضعاف أخرى، أو إنهاء مهامها بشكل شبه كلّي، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى الهيكل الجديد الذي أعلنته بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وسلط تقرير نشرته "دويتشه فيله" الضوء على خلفيات انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من مجموعة دول الساحل الخمس، وما أثاره من تساؤلات عن مصير هذه المجموعة الإقليمية التي تتمسك بها موريتانيا وتشاد، وتتعرض لانتقادات واسعة من الدول التي شهدت انقلابات، مقابل إنشاء تحالف ثلاثي جديد بين هذه الدول الثلاث.

وبعد مالي، أعلنت الحكومتان الانتقاليتان لبوركينا فاسو والنيجر، في بيان صحفي مشترك، انسحابهما من مجموعة الساحل الخمس، وتعرضت النجاحات العسكرية التي حققتها هذه المنظمة على أرض الواقع لانتقادات شديدة من الدول الثلاث المعنية منذ الانقلابات التي أوصلت الجيش إلى السلطة هناك، وفق ما يوضح تقرير "دويتشه فيله".