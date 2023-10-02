قلق غربي من بوادر انضمام سلوفاكيا للمعسكر الشرقي

وحصل حزب (اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي) بزعامة فيتسو على نسبة 23.37% من أصوات الناخبين، وهو ما يضعه في صدارة نتائج الانتخابات، التي رفع الحزب خلال حملته فيها شعارات من أهمها وقف جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وتوجيه اللوم إلى كييف والغرب باعتبارهما المسؤولين عن الحرب.

أمر صارخ

وبينت الصحيفة أنه من غير الواضح بعد ما هو طبيعة التحالف، الذي سيشكله فيتسو، الذي ربما ينحاز أكثر نحو البراغماتية، كما فعلت رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية جيورجيا ميلوني، منذُ انتخابها العام الماضي.

وأوضحت أن "التحوّل" في سلوفاكيا الدولة الصغيرة، التي عرفت بتعاطفها مع روسيا تاريخيًا، يبدو أمرًا صارخًا ولافتًا في ظل حقيقة أن سلوفاكيا أول دولة زودت أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الانتخابات تزامنت مع ازدياد حالة الانزعاج والغضب في الولايات المتحدة وأوروبا من استمرار إرسال مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بدلًا من توجيه تلك الأموال إلى الأولويات المحلية.