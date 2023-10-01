فوز روبرت فيتسو.. انتخابات سلوفاكيا توجه صفعة للناتو

أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، اليوم الأحد، تفوق رئيس الوزراء السابق اليساري روبرت فيتسو على منافسه التقدمي بعد حملة من أجل إنهاء المساعدة لأوكرانيا لكنه لا يزال يحتاج إلى حشد حلفاء لتشكيل الحكومة القادمة.

ومع ظهور نتائج 98 في المئة من الدوائر الانتخابية في انتخابات الأمس يتقدم حزب (اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي) بزعامة فيتسو بنسبة 23.37 في المئة من الأصوات. ويأتي بعده حزب سلوفاكيا التقدمية الليبرالي بنسبة 16.86 في المئة ثم حزب هلاس (صوت) الذي قد يصبح المفتاح الرئيس لتشكيل الحكومة القادمة في المركز الثالث بنسبة 15.03 في المئة.

وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيتسو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجتمع الميم، كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وترك زميل فيتسو السابق وزعيم حزب هلاس (صوت) اليساري بيتر بيليجريني جميع الخيارات مفتوحة بشأن تشكيل تحالفات مستقبلية.

وكانت استطلاعات الرأي بعد التصويت رجحت كفة سلوفاكيا التقدمية لكن النتائج جاءت لصالح فيتسو؛ ما يزيد التكهنات باحتمال فوزه بولاية رابعة بعد أن قاد حكومات في 2006-2010 و2012-2018.