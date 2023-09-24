صحيفة فرنسية: قرار بولندا بوقف تسليم أوكرانيا للأسلحة "يقلق" الأوروبيين

أحدث قرار رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، بوقف بلاده تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا "صدمة" في العواصم الأوروبية، مما يشير إلى أن الأزمة قد تكون عميقة الجذور، بحسب ما نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، حاول المسؤولون في بلجيكا، الخميس الماضي، التدخل في السيطرة على الخلاف، في حين أعلنت الحكومة الأوكرانية عزمها التفاوض على حل للنزاع بشأن الحبوب.

ويعتبر الحزب الحاكم في بولندا نزاع الحبوب بين وارسو وكييف قضية رئيسة، ولاسيما قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة.

وتساءلت الصحيفة، هل يقلق هذا القرار الحكومة البولندية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، أم أنه يشكل تهديدًا حقيقيًّا بحدوث صدع بين كييف ووارسو؟.