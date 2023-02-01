تقرير: أوروبا قد تواجه موجة "هجرة مزدوجة" الربيع المقبل

يخشى الاتحاد الأوروبي من "موجة مزدوجة" من المهاجرين غير النظاميين، من الشرق ومن جنوب المتوسط خلال الربيع المقبل، وسط مخاوف من تعمق الانقسامات داخل الاتحاد حول ملف الهجرة، وفق ما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وحسب تقرير نشرته المجلة، فإنّ "لدى الاتحاد الأوروبي مخاوف كثيرة خلال 2023 حيث من المرجح أن يشن الروس في الربيع هجوما جديدا في أوكرانيا".

ويضيف التقرير: "تتوقع رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين موجة مزدوجة، الأولى قادمة من الشرق، مع فرار الأوكرانيين مرة أخرى من القتال، وموجة قادمة من الجنوب، عندما يكون البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى أسهل للعبور بالقوارب".

وأوضح أن "27 حكومة في الاتحاد الأوروبي تكافح مع هذه القضية منذ الأزمة السورية 2015 دون أن تنجح في اعتماد الإطار التشريعي الجديد الذي اقترحته المفوضية".

لافتا إلى أنّه "دون نظام لجوء وهجرة منسق وقوي، ودون خط واضح تجاه المهاجرين لأسباب اقتصادية، يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق لموجة جديدة من التطرف خلال الانتخابات المرتقبة في الربيع 2024".