السويد.. المهاجرون يترقبون تنفيذ سحب الإقامات الدائمة والتطبيق الصارم لشروط الجنسية‎

وأضاف القبوات وهو سويدي من أصول سورية: "دائما ما نخشى من التعابير الفضفاضة في الإجراءات التنفيذية التي تصدر عن الحكومة، فعبارة عضو فعال في المجتمع، لا أحد يعلم ما المقصود منها، ولا أحد يعلم ما هو المعيار الذي يقيس فعالية اللاجئ في المجتمع".

وهذه المرة الأولى في تاريخ السويد التي يحدث فيها أن تتحول الإقامة الدائمة التي حصل عليها الشخص إلى مؤقتة، أما الغرض من القرار حسب القانوني السويدي بلاثيوس جوتا، فهو تقليل عدد طالبي اللجوء إلى السويد من خلال تكييف الإطار التنظيمي السويدي مع الحد الأدنى من مستوى الاتحاد الأوروبي لفترة محدودة.

وأضاف جوتا: "تريد الحكومة من هذا القرار أن يسهم عدد أقل من طالبي اللجوء في السويد في توزيع أكثر عدالة لطالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، فرغم الأعداد المهولة التي تتوافد إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا مقابل الأعداد الصغيرة إلى السويد، مازالت الحكومة ترى أنه يجب وقف هذا الشلال بأي طريقة".

وتابع القانوني المتخصص بشؤون اللاجئين: "تمثل الإجراءت الجديدة تقليص فرص لم الشمل للأقارب للهجرة، وتفرض على المهاجرين متطلبات إعالة أكثر صرامة، في ظل فرض قواعد صعبة لعمل الوافدين الجدد تجعل بالفعل من الصعب على أصحاب العمل التوظيف".

لا مزيد من اللاجئين

حسب جوتا، فإن النظام الجديد "مرهق إداريًا ومعقد للغاية، يضيق الخناق على رواد الأعمال وعلى المهاجرين، وفي محصلته يؤدي إلى عدد أقل من الوافدين الجدد".

وفي عام 2022 تم منح ما مجموعه حوالي 142000 تصريح إقامة، 33% منهم يتعلق باللاجئين من أوكرانيا الذين هاجروا من خلال توجيه الهجرة الجماعية، أما الباقي فكان من لاجئين آخرين وأقاربهم.