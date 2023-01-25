هل يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى تسوية بشأن المهاجرين؟

بعد 8 سنوات على أزمة الهجرة 2015، يواصل الاتحاد الأوروبي سعيه إلى إصلاح نظامه للجوء، في وقت تتزايد فيه مجددًا أعداد الوافدين إلى القارة.

ويعرقل ضغط اليمين المتطرف في دول أوروبية عديدة إمكانيات التوصل إلى توافق، بشأن تقاسم مسؤوليات استقبال طالبي اللجوء داخل الاتحاد.

وستكون قضية الهجرة، وتحديدًا قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، على جدول أعمال اجتماع لوزراء الداخلية، الخميس، في السويد، التي تتولّى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية حزيران/يونيو.

وكان البلد الإسكندنافي يطبق إحدى أكثر سياسات اللجوء سخاء في القارة حتى 2015-2016، وعقدت الحكومة، منذ تشرين الأول/أكتوبر، تحالفًا غير مسبوق مع حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.

وأكد الخبير بيرند باروسيل من المعهد السويدي للدراسات السياسية الأوروبية، أن الاتفاق المقر بالأغلبية بين أحزاب التحالف الثلاثة وحزب الديمقراطيين السويديين، "يشدّد النهج المقيِّد" للهجرة الذي تبنته الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة.

وأضاف أنه يهدف إلى "الحد من الهجرة قدر الإمكان"، لافتًا إلى أنّ الحكومة وحلفاءها "لن يرغبوا بالتأكيد بتسوية أوروبية يُرجح أن تزيد من عدد طالبي اللجوء في السويد".