ألمانيا.. لماذا يتخلى حزب ميركل عن إرثها؟

كشف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، عن برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، والذي تقاطع مع إرث المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، عبر تبني سياسات جديدة بشأن الهجرة والطاقة النووية.

ويؤيد الحزب في برنامجه، الذي كشفت تفاصيله صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقل إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، ووضع حدٍّ لعدد المهاجرين الذين يتم الترحيب بهم في أوروبا وألمانيا، فضلاً عن رفض التخلي عن الطاقة النووية.

واكتملت القطيعة بين الحزب وميركل بعد مرور عامين تقريبا على اليوم الذي أعقب ترك المستشارة الألمانية السابقة السلطة، إذ كشف الحزب الذي ترأسته ميركل من عام 2000 إلى 2018 عن الخطوط العريضة لـ "برنامجه الأساسي" الجديد.