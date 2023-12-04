ألمانيا تمدد الضوابط على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن ألمانيا تعتزم تمديد الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 من الشهر الجاري، لوقف موجة من الهجرة ومكافحة مهربي البشر.
وذكر المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين أن ألمانيا ستخطر المفوضية الأوروبية بالتمديد.
وأضاف أن الوزارة تعتقد أن إجراءات الشرطة الصارمة على الحدود البولندية يجب أن تستمر على وجه الخصوص، موضحاً أن تلك الإجراءات منعت حوالي 1100 شخص لا يحملون تصريحاً من عبور الحدود، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في 16 أكتوبر الماضي.
وأعلنت ألمانيا فرض ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد زيادة حادة هذا العام في طلبات اللجوء لأول مرة.