ألمانيا تمدد الضوابط على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن ألمانيا تعتزم تمديد الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 من الشهر الجاري، لوقف موجة من الهجرة ومكافحة مهربي البشر.

وذكر المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين أن ألمانيا ستخطر المفوضية الأوروبية بالتمديد.