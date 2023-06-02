بلينكن: الولايات المتحدة ليست عدوا لروسيا ولا تسعى لتدميرها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ليست عدوًا لروسيا، وأن واشنطن لا تسعى لتدمير هذا البلد.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها أمام النخبة السياسية الفنلندية في العاصمة هلسنكي إن "الولايات المتحدة لا تريد حربا باردة جديدة مع روسيا ولا تعتبر روسيا عدوا لها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تدمير روسيا أو الإطاحة بنظامها"، معتبرا أن "مصالح أمريكا تشمل روسيا مزدهرة".

ووفقًا لوزير الخارجية الأمريكية، يمكن لروسيا "إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا الآن إذا أرادت ذلك، في حين أن إوكرانيا لن تكون روسيا أبدًا".