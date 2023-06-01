أوكرانيا: روسيا تعرقل صفقة تصدير الحبوب من جديد

قالت وزارة التجديد والبنية التحتية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة توقف مرة أخرى، لأن روسيا منعت تسجيل السفن المتجهة لجميع الموانئ الأوكرانية.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين موسكو وكييف، في يوليو/تموز الماضي، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا التي تحتل مكانة بارزة عالميًا في تصدير الحبوب.

ووافقت روسيا، في مايو/أيار، على تمديد الاتفاق لمدة شهرين، لكنها قالت إن المبادرة ستتوقف ما لم يتم الوفاء باتفاق يستهدف التغلب على العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.