روسيا تحبط 3 هجمات أوكرانية على بيلغورود
قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن قواتها أحبطت ثلاثة هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالات أنباء روسية.
ونقلت وكالة تاس المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها، إن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم.
أصيب ثمانية أشخاص ودمرت عدة أبنية ليلًا جراء قصف القوات الأوكرانية.
حاكم بيلغورود
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن ثمانية أشخاص أصيبوا، وإن عدة أبنية دمرت ليلًا جرّاء قصف القوات الأوكرانية.
وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ غراد.