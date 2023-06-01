روسيا تحبط 3 هجمات أوكرانية على بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن قواتها أحبطت ثلاثة هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالات أنباء روسية.

ونقلت وكالة تاس المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها، إن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم.