الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: الروس قصفوا خيرسون 258 مرة الأسبوع الماضي

أوكرانيا تطلب من الغرب محولات كهربائية ودفاعات جوية
رويترز
رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن القوات الروسية قصفت 30 منطقة في إقليم خيرسون جنوب أوكرانيا 258 مرة الأسبوع الماضي.

وانسحبت القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو هذا الشهر، لكنها تقصف البلدات والقرى، بما في ذلك مدينة خيرسون، من مواقع جديدة على الضفة المقابلة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إن القوات الروسية ألحقت الضرر بمحطة ضخ توفر المياه لمدينة ميكولايف، في شمال غرب خيرسون.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، الاثنين، إن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

وكان كوليبا محاطا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وقال كوليبا في مؤتمر صحفي: "لاستعادة النظام، نحتاج إلى شيئين.. نحن بحاجة إلى محولات. هذا هو أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".

جاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى فيه عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وأضاف "لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا وفود مثل هذه في أوكرانيا.. وعليه نقدم الشكر لزملائنا."

وأصدر الوزراء بيانا مشتركا بعد محادثاتهم دعوا فيه إلى بذل جهود لتحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية. وقالوا إن مبادئ السيادة وتساوي جميع الدول سيكونان تحت التهديد ما لم تُواجَه روسيا برد حازم على هجماتها.

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