زيلينسكي: الروس قصفوا خيرسون 258 مرة الأسبوع الماضي

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إن القوات الروسية ألحقت الضرر بمحطة ضخ توفر المياه لمدينة ميكولايف، في شمال غرب خيرسون.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم سبعة من وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، الاثنين، إن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

وكان كوليبا محاطا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.