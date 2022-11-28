الناتو: بوتين يحاول استخدام الشتاء سلاح حرب ضد أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الإثنين إن روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا وكذلك الخدمات الأساسية فيها.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بوخارست قبل اجتماع على مدى يومين لوزراء خارجية دول الحلف أن "القيام بذلك ونحن على أعتاب الشتاء يظهر أن الرئيس (فلاديمير) بوتين يحاول حاليا استخدام... الشتاء سلاح حرب ضد أوكرانيا".

ونصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين بأن ينتظروا أسبوعا وحشيا آخر من البرد والظلام متوقعا المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية قائلا إن الهجمات لن تتوقف حتى تنفد الصواريخ من موسكو.