الناتو: بوتين يحاول استخدام الشتاء سلاح حرب ضد أوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الإثنين إن روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا وكذلك الخدمات الأساسية فيها.
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بوخارست قبل اجتماع على مدى يومين لوزراء خارجية دول الحلف أن "القيام بذلك ونحن على أعتاب الشتاء يظهر أن الرئيس (فلاديمير) بوتين يحاول حاليا استخدام... الشتاء سلاح حرب ضد أوكرانيا".
ونصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين بأن ينتظروا أسبوعا وحشيا آخر من البرد والظلام متوقعا المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية قائلا إن الهجمات لن تتوقف حتى تنفد الصواريخ من موسكو.
وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها الليلة الماضية إنه يتوقع هجمات جديدة هذا الأسبوع قد تكون بنفس قسوة هجمات الأسبوع الماضي، وهي الأقسى حتى الآن، التي تركت الملايين بدون تدفئة أو مياه أو كهرباء.
وأضاف في كلمته المصورة التي أذيعت ليل أمس الأحد: "نفهم أن الإرهابيين يخططون الآن لهجمات جديدة، نعرف هذا على وجه اليقين.. للأسف لن يهدأوا مادام لديهم صواريخ".
وقالت كييف إن الهجمات، التي تقر روسيا بأنها تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا، تهدف للإضرار بالمدنيين مما يجعلها جريمة حرب.
وتنفي موسكو أن يكون هدفها الإضرار بالمدنيين لكنها قالت الأسبوع الماضي إن معاناتهم لن تنتهي إلا برضوخ أوكرانيا للمطالب الروسية دون أن تذكر تلك المطالب.
وتساقطت الثلوج وحامت درجات الحرارة حول درجة التجمد أمس الأحد، بينما عانى الملايين في العاصمة الأوكرانية وحولها بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء والتدفئة المركزية إثر موجات الضربات الجوية الروسية.