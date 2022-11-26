أوكرانيا تطالب بحد أقصى لسعر النفط الروسي بين 30 و40 دولارًا للبرميل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن سعر النفط الروسي المنقول بحرًا ينبغي أن يتراوح بين 30 و40 دولارًا للبرميل كحد أقصى، وهو أقل من المستوى الذي اقترحته دول "مجموعة السبع".

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية، بشأن اقتراح مجموعة السبع بفرض حد أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وقال زيلينسكي، الذي دفع الحلفاء باستمرار إلى فرض عقوبات أكثر صرامة من جميع الأنواع على روسيا، إن "الحد قيد البحث اليوم، وهو 60 دولارًا تقريبًا، أعتقد أنه مصطنع".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نود أن تكون العقوبات فعالة جدًا في هذه المعركة، مع حد أقصى عند مستوى 30 إلى 40 دولارًا حتى تشعر روسيا بها (العقوبات)".