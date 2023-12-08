توتر في تايبيه بعد عبور 12 مقاتلة صينية وبالون مضيق تايوان

كشفت تايوان، اليوم الجمعة، أن 12 طائرة مقاتلة صينية وما يشتبه في أنه بالون للأرصاد الجوية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان، مما يؤجّج التوترات قبل حوالي شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية تشكو تايوان، التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي وتعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، من الدوريات والتدريبات العسكرية الصينية المنتظمة التي تُجرى بالقرب من الجزيرة.

ومن المقرر أن تُجري تايوان انتخابات رئاسية وبرلمانية، يوم 13 يناير، وتركز الحملات الانتخابية على كيفية معالجة الحكومة المقبلة للعلاقات مع الصين، وهي نقطة خلافية رئيسة.