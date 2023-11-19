تجدد الأنشطة العسكرية الصينية في محيط تايوان

أبلغت تايوان عن رصدها تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حول الجزيرة، اليوم الأحد، بعبور تسع طائرات لخط حساس في مضيق تايوان وتنفيذ سفن حربية "لدوريات جاهزية قتال".

تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتشكو تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي، من أن الصين تنفذ مرارًا على مدى الأعوام الأربعة المنصرمة دوريات عسكرية وتدريبات قرب الجزيرة في إطار مساعي بكين للضغط على تايبيه فيما يتعلق بمطالباتها بالسيادة عليها.

وقلَّت الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في وقت كان فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي لحضور قمة أبيك وحيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن.