بسبب تايوان.. تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين

تعثرت الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى تحول قاتم في العلاقات الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه على الرغم من محاولات شي لتهدئة المخاوف وتصوير الصين كشريك متعاون خلال اجتماع في سان فرانسيسكو، إلا أن المشاعر الأوسع في الولايات المتحدة تظل متخوفة بشدة بشأن طموحات الصين الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الوشيكة في تايوان.

وكان اللقاء بين الرئيس جو بايدن وشي جين بينغ في قمة "أبيك" أسفر عن تصريحات حذرة من البيت الأبيض، حيث اعترف بآفاق التعاون ومجالات الخلاف القائمة، لكن مع بقاء المخاوف الأساسية بشأن تطلعات الصين التوسعية في جميع أنحاء المنطقة وموقفها الثابت بشأن إعادة توحيد تايوان.