كيف سيعمل الرصيف البحري الأمريكي لإيصال المساعدات إلى غزة؟

سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على الآلية المنتظر اعتمادها لعمل الرصيف البحري المؤقت، الذي بدأت الولايات المتحدة بإنشائه على سواحل غزة.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه "من المتوقع أن يبدأ الرصيف في استقبال الشحنات الأولية من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات، مطلع الشهر المقبل، وفقًا لمسؤولين عسكريين".

غير أن جهود إيصال المساعدات إلى غزة عبر ممر بحري، ستكون "عملية معقدة تتضمن خطوات متعددة"، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين أخيرًا، إن قرابة 1000 من الجنود والبحارة الأمريكيين سيشاركون في مشروع الرصيف الذي سيتيح في البداية نقل حوالي 90 حمولة شاحنة من المساعدات يوميًا، ليصل العدد في النهاية إلى 150 حمولة شاحنة يوميًا، وهي أقصى طاقة ممكنة.

وذكرت السلطات الأمريكية، أن الرصيف الإنساني لن يكون بديلاً عن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية برًا، والهدف من إنشائه استكمال تلك المهمة.

في حين تشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن عمليات التسليم البرية ارتفعت بشكل طفيف، في الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات الهائلة للقطاع الذي لقي العشرات من سكانه حتفهم لأسباب تتعلق بسوء التغذية والجفاف في وقت يعاني فيه نصف السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من المجاعة.

وبيّنت الصحيفة، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشاطئ عبر الممر البحري، لا يعني أن منظمات الإغاثة التي ستقوم بتوزيعها داخل غزة لن تواجه المخاطر والعقبات نفسها، التي تتعرض لها عادة أثناء عملها وسط القصف الإسرائيلي المستمر.