"واشنطن بوست": تهديدات أمنية قد تعرقل تنفيذ الميناء الأمريكي في غزة

وحسب الصحيفة فإن أحد التحديات التي تعترض سير العملية هو الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، حيث أثار تعهد إيران بالرد على غارة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق مخاوف من أن يواجه الأمريكيون المرتقب نشرهم خلال هذه العملية مخاطر متزايدة.

وعلى الرغم من نفي المسؤولين الأمريكيين تورط واشنطن في الهجوم على القنصلية الإيرانية، فإن طهران تؤكد أن الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم الرئيسي لإسرائيل، "يجب أن تخضع للمحاسبة أيضًا".

وأشار التقرير إلى متغير آخر يتمثل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قافلة إنسانية تابعة للمطبخ المركزي العالمي، والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة.

وقال إنه بينما قبلت إسرائيل اللوم على توجيه الضربة وقالت إنه لا ينبغي استهداف عمال الإغاثة، فقد أدت المأساة إلى تعقيد الجهود الأمريكية لتأمين ترتيب لتوزيع ما يقدر بنحو مليوني وجبة سيتم تفريغها من الرصيف يوميًا.

ولفت التقرير إلى عدم وضوح الرؤية بشأن مدى السرعة التي يمكن أن تفي بها إسرائيل بوعدها، الذي أعلنته هذا الخميس تحت ضغط من إدارة بايدن، لفتح ميناء إسرائيلي ومعبر حدودي إضافي، من خلال معبر إيرز/ بيت حانون، إلى شمال غزة حتى تتمكن من إدخال المزيد من المساعدات.

وأكد التقرير أن عملية الرصيف البري مستمرة، لكن لا تُعرف جدواها وما إذا كانت ستصمد، وفقا لمسؤولين أمريكيين.