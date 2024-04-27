الغارديان: غزة تحتاج 14 عاما لإزالة 37 مليون طن من ركام الحرب

كشف خبير أممي في إزالة الألغام، أن الصراع العسكري الإسرائيلي في غزة خلّف 37 مليون طن من الركام، معظمه مليء بالذخائر غير المنفجرة، مؤكدا أن إزالته قد تستغرق 14 عامًا.

وقال بير لودهامار، الرئيس السابق لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد مرور نحو سبعة أشهر من الصراع، هناك ما متوسطه 300 كجم من الأنقاض لكل متر مربع من الأرض في غزة.

وأوجز لودهامار بشكل متجهم المهمة الضخمة التي تنتظرنا، مشيرًا إلى أنه في ظل الكمية الحالية من الأنقاض، سيتطلب الأمر 14 عامًا من الجهد المستمر مع 100 شاحنة لتطهير غزة من هذا الدمار.

ومع ذلك، مع استمرار الحرب، فإن التنبؤ بالمدة النهائية لعملية التطهير لا يزال بعيد المنال.