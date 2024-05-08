ما سر دعوة قديروف لروسيا إلى السيطرة على خاركيف وأوديسا؟

أثارت الدعوة التي وجهها الرئيس الشيشاني رمضان قديروف للجيش الروسي من أجل احتلال أوديسا وخاركيف، و"وضع زيلينسكي في السجن"، تساؤلات حول مدى إمكانية تحقق ذلك في الأمد القريب.

وكان قديروف، الذي تشارك قواته "أخمات" في الحرب ضد أوكرانيا، قال إن على القوات الروسية أن تكثف هجومها بفاعلية أكثر، وأن تضرب بقوة حتى الاستيلاء على مقاطعتي أوديسا وخاركيف، خلال هذا الشهر، ومن ثم اعتقال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ووضعه في السجن.

ويستبعد خبراء عسكريون روس، حاورهم "إرم نيوز"، إمكانية السيطرة على المقاطعتين بتلك السرعة، وبرروا ذلك "بالمساحات الكبيرة، خاصة لخاركيف التي تعتبر ثاني أكبر مقاطعة في البلاد"، فيما أشار آخرون إلى أن الجيش الروسي ومنذ مدة يركز باستهدافاته على "مقاطعة خاركيف وأوديسا فعلياً، بالإضافة إلى التقارير التي تتحدث عن حشود عسكرية روسية بالقرب من خاركيف، وهو ما يعد تمهيداً لاقتحام هذه المقاطعة".