مع تقدم روسيا بالجبهة.. قديروف: يجب وضع زيلينسكي في السجن

شدد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على "ضرورة الاستيلاء على أوديسا وخاركيف، وإجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التوقيع على الأوراق اللازمة لأمن روسيا ووضعه في "السجن"، هذا الشهر.

وفي تصريح لقناة "روسيا1" الفضائية عن تقدم الجيش الروسي على الجبهة، قال قديروف: "أعتقد أننا بحاجة إلى الهجوم بفعالية أكثر، ونحتاج إلى الضرب بقوة".

وأضاف: "نحتاج هذا الشهر إلى الاستيلاء على أقرب منطقة، نحتاج بالتأكيد الاستيلاء على أوديسا وخاركيف ثم وضع زيلينسكي في السجن".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إجباره على التوقيع على جميع الأوراق اللازمة لروسيا ولأمن دولتنا وللمواطنين وللسكان الناطقين بالروسية الذين يعيشون على أراضي أوكرانيا".