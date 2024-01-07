اتساع الهوة بين الأمريكيين يشحذ همة ترامب للظفر بالرئاسة

رأى تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن الانقسام السياسي الأمريكي بين مناصري الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أصبح أكثر اتساعًا من أي وقت مضى بشأن مسؤولية دونالد ترامب عن هجوم الكابيتول، وتهديده للديمقراطية حال نجاحه في العودة إلى البيت الأبيض.

وبحسب التقرير، لم يحرك مرور الوقت البلاد نحو أيّ نوع من الإجماع على ما حدث في الـ6 من يناير2021. وبالعكس، أصبحت الانقسامات التي كانت موجودة آنذاك أوسع مما كانت عليه في السابق، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء النظر إلى انتخابات عام 2024 في جميع أنحاء العالم باعتبارها ذات أهمية كبيرة، إلى جانب قضايا التضخم والحدود والإجهاض.

ويُعتبر خطاب بايدن الأخير، الأحدث في سلسلة تحذيرات أصدرها بشأن التهديدات التي يرى أنها ستمس الولايات المتحدة إذا أعيد انتخاب ترامب. إذْ طرح بايدن تساؤلًا حول: " إذا ما كانت الديمقراطية لا تزال قضية أمريكا المقدسة". وأضاف عن ترامب: "إنه على استعداد للتضحية بديمقراطيتنا من أجل وضع نفسه في السلطة".