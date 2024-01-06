بايدن "ينزع القفازات" ويصف ترامب بـ"المريض" و"الخاسر"

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول خطاب له خلال حملته الانتخابية لعام 2024، سلفه دونالد ترامب، "كما لم يفعل من قبل "، ووصفه بأنه "مريض" و"خاسر"، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله: "كنا على وشك خسارة أمريكا" في تمرد 6 يناير/كانون ثاني.

ولفتت إلى أن بايدن كان مليئًا بالغضب والإزدراء تجاه ترامب، معتبرة أنه كان عليه أن يمنع نفسه من الشتائم، لكن الكثير من الديمقراطيين ليس لديهم مشكله في القبول بذلك.

وقالت "الغارديان" إن خطاب بايدن في الذكرى الأولى لتمرد 6 يناير/كانون ثاني، يمثل تحولًا في خطابات الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن الأخير كان يندد بـ"شبكة الأكاذيب" لترامب في السابق، لكنه لم يذكر ترامب بالإسم مطلقًا، مفضلًا ذكر كلمة "الرئيس السابق".

وأردفت الصحيفة: "وبعد مرور عامين، في خطاب ألقاه بالقرب من فالي فورج بولاية بنسلفانيا، تحدث بايدن بإسم "ترامب" أكثر من 40 مرة في أقل من ساعة، حيث حذر من أن خصمه المحتمل في انتخابات 2024 سيضحي بالديمقراطية الأمريكية ليضع نفسه في السلطة".