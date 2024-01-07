في زيارته الأولى لأيوا.. ترامب يصوب بندقيته الانتخابية نحو بايدن ونيكي هيلي

صوب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في زيارته الأولى هذا العام لولاية أيوا، بندقيته الانتخابية صوب غريمه اللدود، الرئيس جو بايدن، ومنافسته للترشح عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي.

ورد الرئيس السابق على بايدن الذي حذر من المخاطر التي قد تحدث في حالة انتخاب ترامب لولاية ثانية خلال فعالية في بنسلفانيا أمس الجمعة. وانتقد بايدن بشكل خاص سلوك ترامب في السادس من يناير كانون الثاني 2021، عندما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي بينما كان المشرعون يصدقون على فوز بايدن في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب أمام مؤيديه خلال التجمع الحاشد الذي تم تنظيمه بالريف الشمالي الغربي لولاية أيوا "لم يتحسن أي شيء في عهد جو بايدن المحتال. كل شيء في حالة من الفوضى".

كما هاجم ترامب منافسته هيلي التي عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمدة عامين خلال فترة ولايته. ورغم تخلف هيلي عن ترامب بأكثر من 30 نقطة في ولاية أيوا، فإنها تتفوق عليه في ولاية نيوهامبشير.

وقال ترامب "نيكي هيلي كانت في جيب مانحي إقامة الحدود المفتوحة طوال حياتها المهنية".

ورد فريق هيلي مستشهدا بسجلها في ولاية ساوث كارولاينا حيث كانت حاكمة.

وقالت مديرة الاتصالات في الفريق "ربما لا يتذكر دونالد ترامب أن نيكي هيلي مررت أحد أكثر قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية صرامة في البلاد في عام 2011، لأنه كان لا يزال ليبراليا في مدينة نيويورك".