"أسبوع مصيري" أمام نتنياهو.. معارك مستعرة داخل الليكود على الحقائب الوزارية

وتابع "لا تزال الغالبية العظمى من أعضاء الليكود ليس لديهم أي فكرة عن وظيفتهم المقبلة، وكالعادة ترك نتنياهو مهمة توزيع المناصب بحزبه حتى اللحظة الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ جولة المحادثات بهذا الشأن قبل يومين أو ثلاثة فقط من تنصيب حكومته".

وأشار التقرير العبري، إلى أن "نتنياهو يمكنه تأجيل تنصيب حكومته حتى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل كأقصى حد، خاصة في ظل التوترات الكبيرة بينه وبين قادة حزبه الذين يسعون لتولي مناصب مهمة بالائتلاف المقبل".

وتابع التقرير "نتنياهو الذي اعتمد على قاعدة وزير لكل عضوين في الكنيست بائتلافه الجديد، لديه الآن 18 منصبًا في الحكومة والكنيست"، مبينًا أن بعض تلك المناصب مقسم مع شركاء الليكود في الأحزاب اليمينية.

مراكز القوى

وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو يؤجل توزيع المناصب داخل الليكود من أجل تقليل الأضرار المحتملة من المتمردين عليه بالحزب"، متابعًا أن "نتنياهو يحاول إضعاف معارضيه وتفكيك مراكز القوى داخل حزبه كأولوية أولى لديه".

وبحسب التقرير العبري، فإنه "من المتوقع أن يسلم نتنياهو وزارة العدل لياريف ليفين، ويوآف غالانت وزارة الدفاع، أما حقيبة الخارجية فإن زعيم الليكود يريدها لصديقه المقرب السفير السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر".

كشف التقرير أن "نتنياهو يبحث عن طرق إبداعية لمشاركة حقيبة الخارجية بين ديرمر وأحد أعضاء الليكود، إما بالتناوب وإما بتقسيم السلطات ومناطق العمليات، وذلك لتجنب الاضطرابات الحزبية بشأن تسليم المنصب الأعلى لشخص لم يتم انتخابه بالانتخابات التمهيدية". مشيرًا إلى أن "أبرز مرشحي الليكود في الوقت الحالي لحقيبة الخارجية أمير أوحانا ويسرائيل كاتس، وهما طلبا العودة للمنصب الذي شغلاه سابقًا".