صفقات نتنياهو تهدد "اللعبة الديمقراطية" في إسرائيل.. وإنقاذ الاتفاق النووي يجنّب العالم من "سيناريو أخطر"

سلطت صحف عالمية، صادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على الشأن الإسرائيلي، وأوردت تقارير تكشف أن صفقات رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الائتلافية مع شركائه اليمينيين المتطرفين، تهدد بتغيير قواعد "اللعبة الديمقراطية" في البلاد وتقويض السلطة القضائية.

كما أكدت صحف على ضرورة إحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، داعية الإدارة الأمريكية إلى تغيير موقفها لإنقاذ العالم من "سيناريو أكثر خطورة".

فيما ناقشت صحف أخرى تداعيات زيارة الرئيس الأوكراني "التاريخية" إلى واشنطن، وسط تقارير تفيد بأنه رغم حفاوة الاستقبال، إلا أن زيلينسكي لم ينل ثقة النواب الجمهوريين المعارضين لإرسال مساعدات إضافية إلى كييف.