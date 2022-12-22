نتنياهو يوافق على استئناف بناء المستوطنات بالضفة الغربية

وذكرت الصحيفة أن "قرار مجلس الوزراء الجديد ليس الخطوة الأخيرة للحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، لكنه يسمح ببدء العملية البيروقراطية لذلك، كما إنه يمنع هدم التجمعات الاستيطانية".

وأوضحت أن "نتنياهو وافق أيضًا على خطة لنقل السلطة على الحياة المدنية الإسرائيلية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، للوزارات الحكومية التي سيشغلها حزب سموتريتش".

وأضافت "تعتبر هذه الخطوة شكلًا من أشكال الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية؛ لأنها تمنح الحكومة الإسرائيلية إشرافًا مباشرًا على أراض واقعة خارج الحدود السيادية لإسرائيل"، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة أولية لذلك.

يذكر أن نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت متأخر من الليلة الماضية، نجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية السادسة، وذلك بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه اليمينيين.