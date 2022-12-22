نتنياهو يوافق على استئناف بناء المستوطنات بالضفة الغربية
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، على استئناف البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، في خطوة من شأنها أن تؤدي لتصادم نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، الخميس، إن "نتنياهو وافق على السماح بإقامة بؤر استيطانية في الضفة الغربية خلال 60 يومًا المقبلة"، مشيرة إلى أن ذلك هو جزء من التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من شأنها أن تضع حكومة نتنياهو في مسار تصادمي فوري مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وأن الإدارة الأمريكية الحالية عارضت مرارًا النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأوضحت أنه "وفقًا للاتفاق بين نتنياهو وسموتريتش سيكون هناك قرار لمجلس الوزراء في غضون 60 يومًا من وقت أداء الحكومة اليمين من شأنه أن يصادق على البؤر الاستيطانية، والتي يشير إليها اليمين الإسرائيلي باسم المستوطنات الفتية".
وذكرت الصحيفة أن "قرار مجلس الوزراء الجديد ليس الخطوة الأخيرة للحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، لكنه يسمح ببدء العملية البيروقراطية لذلك، كما إنه يمنع هدم التجمعات الاستيطانية".
وأوضحت أن "نتنياهو وافق أيضًا على خطة لنقل السلطة على الحياة المدنية الإسرائيلية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، للوزارات الحكومية التي سيشغلها حزب سموتريتش".
وأضافت "تعتبر هذه الخطوة شكلًا من أشكال الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية؛ لأنها تمنح الحكومة الإسرائيلية إشرافًا مباشرًا على أراض واقعة خارج الحدود السيادية لإسرائيل"، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة أولية لذلك.
يذكر أن نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت متأخر من الليلة الماضية، نجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية السادسة، وذلك بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه اليمينيين.