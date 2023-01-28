بعد تزويد كييف بـ"ليوبارد" و"أبرامز".. موسكو تختبر أسلحة أكثر فتكا في أوكرانيا

ويوفر هذا التكتيك الروسي الجديد للمئات من مبتكري ومطوري الأسلحة فرصة لاختبار "اختراعاتهم" ووضعها موضع التنفيذ، وإجراء سلسلة تجارب على أسلحة ما زالت طور الابتكار، بحسب تقرير للشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن روغوزين، الذي كان يشغل حتى الصيف الفائت منصب رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) قوله، إن "المركز العلمي والتقني "ذئاب القيصر" يوفر في واقع الأمر فرصة خاصة للمطورين، أو لفرق من مطوري التقنيات، المتحمسين والمستعدين لتقديم اختراعاتهم الخاصة، إذ يمنحهم أقصر الطرق للوصول إلى خطوط الجبهة، لإجراء اختبارات ميدانية واسعة النطاق".

وأوضح روغوزين، الذي لا يخفي تشدده القومي ومناهضته للغرب، أنه "من المستحيل تحقيق نتائج إيجابية بنسبة 100 في المئة على أساس هذه الاختبارات على الفور، وإنما يتلقى المطورون تعليقات وملاحظات محددة على تقنياتهم وبإمكانهم وضع تلك التعليقات في الاعتبار لتحسين اختراعاتهم".

وفور إعلان روغوزين، أكد "رئيس قسم التنمية البشرية" في مركز "ذئاب القيصر" فلاديمير ماتفيتشوك، أن المركز تلقى "مئات من استمارات الالتحاق من المتطوعين المتخصصين العسكريين والتقنيين ممن أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "ذئاب القيصر".

في مواجهة ليوبارد وأبرامز

وكان روغوزين أعلن قبل يومين بأن النسخة المقاتلة من روبوت "ماركر"، الذي سيدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في شباط/ فبراير، سيتمكن من اكتشاف وضرب المعدات الأوكرانية تلقائيًا، بما في ذلك دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية.

وأوضح أن روبوت "ماركر" يحتوي على كتالوغ إلكتروني في نظام التحكم مع صور للأهداف في كل من النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء، وبناء عليه، يمكن للروبوت تحديد معدات العدو تلقائيا".