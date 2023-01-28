مخاوف من تداعيات "هجوم القدس".. وتصعيد روسي قبل وصول "دبابات أوكرانيا"
سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح السبت، الضوء على الهجوم الذي وقع في القدس المحتلة، بعدما فتح مسلح النار في كنيس يهودي، ما أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين، حيث حذرت تقارير من رد فعل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على الحادث.
وفي روسيا، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن خطط تصعيدية جديدة يعتزم من خلالها الكرملين تعزيز حملته العسكرية في أوكرانيا وتحقيق مكاسب ملموسة قبل وصول دفعة الأسلحة الغربية الجديدة لكييف.
كما تطرقت الصحف إلى الشأن الأمريكي، وقالت إن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل ويظهر رجال شرطة وهم يعتدون بالضرب على رجل أسود، في واقعة أدت إلى وفاته، جلب سخطاً شعبياً واسعاً تبعته دعوات للتظاهر في عموم البلاد، اليوم السبت، وسط تحذيرات من أعمال عنف محتملة.
مخاوف من "التصعيد" بعد هجوم القدس
بعد التحذيرات من تفاقم التوترات بالضفة الغربية المحتلة عقب هجوم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين يوم الخميس، وأسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، بدأت الجماعات الفلسطينية المسلحة في تنفيذ وعيدها بشأن الانتقام من الحادث.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الهجوم الذي شنه مسلح فلسطيني أمس عندما فتح النار في كنيس يهودي بالقدس الشرقية وأسفر عن مقتل 8 مستوطنين، يأتي وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، ويعد أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، بشأن هذا الملف.
وقالت الصحيفة إنه يُعتقد أن منفذ الهجوم، الذي تم تحديد هويته على أنه رجل فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا من القدس الشرقية وليس له سجل جنائي، تصرف بمفرده. ولكن في المقابل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالعملية وقالت إنها "رد سريع على مذبحة جنين، ودليل على حيوية واستعداد المقاومة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات المسلحين الفلسطينيين قد زادت خلال العام الماضي، حيث قُتل 29 إسرائيليًا. واستهدف مسلحون معابد يهودية إسرائيلية في الماضي، ولكن مع ذلك، فإن إطلاق النار الجماعي على المصلين أكثر ندرة.
كما أوردت، في الوقت نفسه، أن العام الماضي كان الأكثر دموية من قبل قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 146 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهو أعلى عدد من القتلى منذ عام 2004.
وقالت الصحيفة إن هجوم القدس يأتي في نهاية شهر دامٍ بشكل خاص في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد ما لا يقل عن 30 فلسطينيًا منذ بداية العام خلال غارات عسكرية إسرائيلية على مناطق فلسطينية أو هجمات فلسطينية على مستوطنين.
وأضافت أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو وحلفاؤه المتطرفون في الحكومة اجتماعًا أمنيًا لبحث سبل الرد، مما أثار مخاوف من رد فعل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي تواجد في موقع الحادث ودعا إلى "زيادة تسليح المستوطنين".
وأوضحت "واشنطن بوست" أن الحادث وقع في منطقة متنازع عليها بالقدس الشرقية المحتلة تشمل أراضي يطالب الفلسطينيون بأنها عاصمة لدولتهم في المستقبل. وضمت إسرائيل المنطقة بعد احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. ومنذ ذلك الحين، سمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ببناء المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية وفي الأحياء العربية بالقدس الشرقية.
خطط روسية قبل وصول الدبابات
كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية النقاب عن خطط جديدة يعتزم الكرملين تنفيذها في أوكرانيا، قائلاً إن الرئيس، فلاديمير بوتين، يخطط لدفع عملياته العسكرية رغم الخسائر التي تعرضت لها قواته في ساحات المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك قبل وصول الدبابات الغربية الجديدة لكييف.
وذكر التقرير أنه بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب الروسية الأوكرانية، يستعد الزعيم الروسي لشن هجوم جديد على أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يتخذ تدابير أخرى استعداداً لصراع طويل الأمد، ربما سيستمر لسنوات، مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وأبلغت مصادر مطلعة وكالة "بلومبيرغ" أن الكرملين يهدف إلى إظهار أن قواته يمكن أن تستعيد زمام المبادرة بعد شهور من الانتكاسات، والضغط على أوكرانيا وداعميها للموافقة على "نوع من الهدنة" التي تترك روسيا في السيطرة على الأراضي التي تحتلها الآن.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الانتكاسات الأخيرة التي تعرضت لها القوات الروسية وخسارة الأراضي لصالح أوكرانيا، دفعت مسؤولي الكرملين إلى أن يكونوا أكثر واقعية بشأن أهدافهم الحربية.
وتابعت المصادر أنه وفقاً للتقديرات الأمريكية والأوروبية، لا يزال بوتين مقتنعًا بأن القوات الروسية هي الأكبر والأكثر استعداداً لتحقيق انتصار في نهاية المطاف، حتى وإن تعرضت القوات لخسائر مادية فادحة. وقال أشخاص مقربون من الكرملين إن "الهجوم الجديد قد يبدأ في فبراير المقبل أو مارس بحد أقصى".
ورأت "بلومبيرغ" أن ثقة بوتين في قدرة جيشه على تحقيق انتصار - حتى على حساب الخسائر الهائلة - تعكس سوء تقييم الغرب لرد فعله الغاضب، مثلما حدث في الأيام التي سبقت الغزو. وقالت إن سوء التقدير هذا أدى إلى إمداد كييف بأسلحة خطيرة كانت تعتبر في السابق محظورة، وجعلت واشنطن وحلفاءها أقرب للحرب مع روسيا.
وصرح المسؤولون الروس للوكالة بأن الزعيم الروسي يعتقد أنه لا بديل أمامه سوى الانتصار "في صراع يراه وجوديًا مع الولايات المتحدة وحلفائها". وأضافوا أن جولة جديدة من التعبئة العسكرية ممكنة الربيع المقبل، حيث أصبح الاقتصاد والمجتمع خاضعين بشكل متزايد لاحتياجات الحرب.
ووفقاً لتقرير "بلومبيرغ"، يتساءل مسؤولو المخابرات الأمريكية والأوروبية عما إذا كان لدى روسيا الموارد اللازمة لشن هجوم كبير جديد. وفي الوقت نفسه، يحاول حلفاء أوكرانيا تكثيف إمدادات الأسلحة من خلال تسليم المركبات المدرعة ودبابات القتال الرئيسية التي يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية على اختراق الخطوط الروسية.
ميدانياً، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن القوات الروسية تضغط على مدينة باخموت بشرق البلاد لتحقيق مكاسب محتملة على الأرض قبل وصول الأسلحة الغربية الجديدة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو تقترب من السيطرة على مدينة فوهليدار بمنطقة دونيتسك.
واعتبرت المجلة أن التقدم العسكري للجيش الروسي في فوهليدار قد يمنح الكرملين مزايا استراتيجية رئيسية، كما أنه يعزز قبضتها على منطقة دونباس مجتمعة خلال العام الجاري. ونقلت المجلة عن الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، قوله إن خسارة المدينة تعد "تقدماً محورياً بشكل خاص لمصالح الاتحاد الروسي".
وأضاف بوتوسوف أن التقدم الروسي ليس مهمًا فقط من وجهة نظر الاتصالات في منطقة دونباس الجنوبية، بل إنه من المحتمل أيضًا أن يعيق هجومًا أوكرانيًا في المستقبل على ممر القرم. وتابع: "الاستيلاء على فوهليدار سيحسن بشكل كبير الموقع الاستراتيجي للجيش الروسي في دونباس، وسيسمح بتعزيز الدفاعات".
وأردف بوتوسوف أن هدف القيادة الروسية في حملتها للعام الجاري هو الاستيلاء على دونباس بأكملها، أو دفع الجيش الأوكراني بعيدًا عن ممر القرم. وأشار إلى أن روسيا حشدت قواتها حول المدينة بشكل كبير، معتبراً أن المعركة في فوهليدار "ستحدد التداعيات الطويلة المدى في منطقة دونباس والنطاق العام للحرب".
أمريكا.. "أعمال عنف" محتملة بعد مقتل رجل أسود
وفي الولايات المتحدة، سلطت صحيفة "بوليتيكو" الضوء على أزمة منتظرة في الشوارع الأمريكية جراء نشر مقطع فيديو يظهر مقتل رجل أسود على يد الشرطة، الأمر الذي يذكر بالأحداث التي وقعت عام 2020 وهزت البلاد، بل والعالم، بعد وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصول أفريقية، في واقعة مشابهة.
وقالت الصحيفة إن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) قد حذرتا، أمس الجمعة، أي متظاهرين محتملين من التحول إلى العنف خلال التظاهرات المتوقعة في جميع أنحاء البلاد رداً على نشر لقطات للشرطة من محطة مرور أدت إلى مقتل تاير نيكولز، في ممفيس بولاية تينيسي.
ونقلت عن المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، قوله: "أثناء تعبير الناس عن غضبهم بعد مشاهدة هذا الفيديو، نحثهم على أن يكونوا سلميين وغير عنيفين. هذا ما حثت عليه الأسرة (القتيل)، وهذا بالطبع ما تحثه وزارة العدل أيضًا".
وذكرت "بوليتيكو" أن الدعوة إلى "الاحتجاجات السلمية" تأتي في أعقاب مقتل نيكولز (29 عاماً)، وهو سائق سيارة أسود توفي في 10 يناير خلال مواجهة مع ضباط الشرطة أثناء توقف مروري روتيني. ونقلت الصحيفة عن عائلة نيكولز ومحاميهم أن الفيديو يظهر خمسة من ضباط شرطة ممفيس، وجميعهم من السود، وهم يضربون القتيل لمدة ثلاث دقائق.
وفي 7 يناير الجاري، حاول خمسة من ضباط الشرطة اعتقال نيكولز بعد أن أوقفوه أثناء القيادة. وقال محققون إن الحادث تصاعد إلى مشادة جسدية أدت إلى دخول نيكولز المستشفى، وتوفي على إثرها بعد ثلاثة أيام.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، تم فصل الضباط الخمسة جميعًا من الإدارة الأسبوع الماضي ووجهت إليهم تهم القتل وجرائم أخرى تتعلق بوفاة نيكولز. وصرحت رئيسة شرطة ممفيس، سيرين ديفيس، أمس، بأن الفيديو يظهر "أفعالًا تتحدى الإنسانية واستخفافًا بالحياة".
وقال غارلاند أمس، إنه على الرغم من أنه لم يشاهد الفيديو، فقد تم إطلاعه على محتوياته ووصفه بأنه "مزعج للغاية ومروّع".
وقال مدير "إف. بي. آي"، كريستوفر راي إنه "شعر بالذهول" من الفيديو. وأضاف: "لقد شاهدت الفيديو بنفسي، وسأخبرك أنني شعرت بالذهول. أنا أعاني من أجل العثور على كلمة أقوى، لكنني سأخبرك فقط أنني شعرت بالفزع".
وأكد راي، وفقاً لـ"بوليتيكو"، أنه تم تنبيه جميع المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي للعمل عن كثب مع شركائهم في الولاية والشركاء المحليين، لا سيما في ممفيس، "في حالة خروج الأوضاع عن السيطرة" خلال الاحتجاجات المتوقعة في وقت لاحق اليوم السبت.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لممفيس، المدينة ذات الأغلبية السوداء التي يبلغ تعداد سكانها 630 ألف نسمة، فقد أعاد الحادث ذكريات الاعتداء السيئ السمعة على رودني كينج من قبل شرطة لوس أنجيليس عام 1991.
وأشارت الصحيفة إلى أن حادث نيكولز يعد أيضاً إحدى أكثر عمليات القتل التي ارتُكبت على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد، وبريونا تايلور، وآخرين، الذين أدت حوادث قتلهم إلى احتجاجات على مستوى البلاد قبل ثلاث سنوات.