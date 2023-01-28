مخاوف من تداعيات "هجوم القدس".. وتصعيد روسي قبل وصول "دبابات أوكرانيا"

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح السبت، الضوء على الهجوم الذي وقع في القدس المحتلة، بعدما فتح مسلح النار في كنيس يهودي، ما أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين، حيث حذرت تقارير من رد فعل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على الحادث.

وفي روسيا، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن خطط تصعيدية جديدة يعتزم من خلالها الكرملين تعزيز حملته العسكرية في أوكرانيا وتحقيق مكاسب ملموسة قبل وصول دفعة الأسلحة الغربية الجديدة لكييف.

كما تطرقت الصحف إلى الشأن الأمريكي، وقالت إن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل ويظهر رجال شرطة وهم يعتدون بالضرب على رجل أسود، في واقعة أدت إلى وفاته، جلب سخطاً شعبياً واسعاً تبعته دعوات للتظاهر في عموم البلاد، اليوم السبت، وسط تحذيرات من أعمال عنف محتملة.

مخاوف من "التصعيد" بعد هجوم القدس

بعد التحذيرات من تفاقم التوترات بالضفة الغربية المحتلة عقب هجوم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين يوم الخميس، وأسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، بدأت الجماعات الفلسطينية المسلحة في تنفيذ وعيدها بشأن الانتقام من الحادث.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الهجوم الذي شنه مسلح فلسطيني أمس عندما فتح النار في كنيس يهودي بالقدس الشرقية وأسفر عن مقتل 8 مستوطنين، يأتي وسط تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، ويعد أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، بشأن هذا الملف.

وقالت الصحيفة إنه يُعتقد أن منفذ الهجوم، الذي تم تحديد هويته على أنه رجل فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا من القدس الشرقية وليس له سجل جنائي، تصرف بمفرده. ولكن في المقابل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالعملية وقالت إنها "رد سريع على مذبحة جنين، ودليل على حيوية واستعداد المقاومة".