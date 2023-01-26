روسيا تتوعد بعد إرسال دبابات ليوبارد 2 الألمانية إلى أوكرانيا

بعد طول انتظار.. دبابات ليوبارد 2 الألمانية في طريقها إلى ساحات المعارك في أوكرانيا.. هذا القرار الذي أخذ شهوراً من حلفاء كييف يبدو أنه استفزّ موسكو.

ليأتي الردّ سريعاً من رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين جافريلوف، خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، محذّراً كييف وحلفاءها الغربيين من عواقب استخدام قذائف دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية، التي تستطيع تثبيت رؤوس يورانيوم على قذائفها.

وقال: "موسكو ستعتبر استخدام كييف لقذائف "ليوبارد-2" ذات رؤوس اليورانيوم استخداما للقنابل النووية القذرة". وهذا ينذر بمرحلة جديدة ستشهدها المعارك في أوكرانيا.