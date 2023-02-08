صحف عالمية: جهود إنقاذ "يائسة" في تركيا وسوريا.. وأزمة داخل الكونغرس الأمريكي

حصيلة متصاعدة

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على آخر تطورات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين، وتداعياته على المنطقة، وقالت إن الأزمة ما زالت متفاقمة مع تعثر جهود الإنقاذ؛ ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 آلاف قتيل، وعشرات آلاف المصابين.

وذكرت الصحيفة أن الهزات الارتدادية ودرجات الحرارة المتجمدة والطرق المتضررة عرقلت جهود الإنقاذ بشكل كبير؛ ما أدى بدوره إلى سوء معالجة حالة الطوارئ الإنسانية الهائلة التي تعيشها تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن أكثر من 5900 شخص لقوا حتفهم وأصيب نحو 32 ألفا، بينما ارتفع عدد القتلى في سوريا إلى 1712 قتيلاً و3700 مصاب.

وأضافت الصحيفة أن عدد الأشخاص المحاصرين لا يزال غير معروف في البلدين، حيث أُحبطت الجهود المبذولة للعثور على ناجين بسبب الظروف القاسية. كما أدى ضعف اتصالات الإنترنت وتدمير الطرق بين بعض أكثر المدن تضررًا في جنوب تركيا، والتي يقطنها ملايين الأشخاص، إلى إعاقة فرق الإنقاذ.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، إن تدفق المساعدات الحيوية من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتًا صباح أمس نتيجة الأضرار التي لحقت بالطرق وقضايا لوجستية أخرى.

وقال المصدر للصحيفة إن الجهود المبذولة للوصول إلى المتضررين في جميع أنحاء جنوب تركيا قد أعيقت بشدة بسبب الطقس البارد والظروف الجليدية، فضلاً عن الحجم الهائل للمناطق المتضررة. وحذر من أن المحاصرين تحت الأنقاض في كلا البلدين معرضون لخطر متزايد مع مرور كل ساعة.

ووفقاً للمصدر، عبّر العديد من الأتراك عن غضبهم عبر الإنترنت بشأن ما قالوا إنه "استجابة طارئة مهملة" في مقاطعة هاتاي الواقعة في أقصى الجنوب، إذ اشتكى الكثير من فشل جهود الإنقاذ في الوصول إلى المنطقة.

ودمر الزلزال العديد من المباني الحكومية في المقاطعة، بما في ذلك الفرع المحلي لإدارة الكوارث والطوارئ.

وتحت عنوان " اليأس.. وبصيص من الأمل"، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن فرق الإنقاذ باتت في "سباق مع الزمن" للعثور على ناجين في تركيا وسوريا، وسط مخاوف من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل.

وقالت إن فرق البحث من جميع أنحاء العالم تواجه تحديات صعبة بسبب ظروف الطقس القاسية، ما يعني أن عددًا من المناطق قد تُركت حتى الآن دون مساعدة.

ونقلت الصحيفة عن كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، قولها إن عدد القتلى مرشح للارتفاع "بشكل كبير" خلال الأيام المقبلة.

وحذرت أن الحصيلة قد ترتفع أيضاً بسبب ظروف الطقس القاسية بالنسبة لأولئك الذين تركوا بلا مأوى في كلا البلدين.

ودعت المسؤولة الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى تنحية الخلافات الدبلوماسية جانباً مع الرئيس السوري، بشار الأسد، والعمل بدلاً من ذلك على إرسال المساعدات اللازمة إلى سوريا التي تعاني من تآكل البنية التحتية بعد 12 عاماً من الحرب الأهلية.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء بشكل خاص على صعوبة عمليات الإنقاذ في سوريا، موضحة أن المنطقة التي شهدت أشد الهزات الأرضية تمتد على مساحة مئات الأميال المربعة، قائلة إنها لا تشمل البلدات والمدن المأهولة بالسكان فحسب، بل تشمل أيضًا الأجزاء التي مزقتها الحرب والمعزولة من شمال سوريا التي دمرتها الحرب.