روسيا تتهم سفارة أمريكا بنشر "أنباء كاذبة" وتهدد بطرد دبلوماسييها

كما نقلت عن المصدر قوله إنه سيجري طرد الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين فيما تصفها موسكو بأنها "أنشطة تخريبية".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارة الأمريكية تلقت مذكرة دبلوماسية من وزارة الخارجية الروسية، لكنه قال إن السياسة العامة للوزارة تتمثل في عدم التعليق على المراسلات الدبلوماسية.

و"تشويه سمعة" القوات المسلحة جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن تهمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمد يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما.