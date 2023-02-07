زلزال تركيا وسوريا.. "غضب الأرض" يقوّض حسابات السياسة

إسرائيل وسوريا

تبددت عقود من العداء بين دمشق وتل أبيب في لحظة إنسانية هي الأصدق من كل الخطابات الإعلامية التحريضية، إذ أعلنت إسرائيل عن استعدادها لمد يد العون إلى المتضررين في سوريا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه وافق على إرسال مساعدات إلى سوريا، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

ولم يحدد نتنياهو الجهات السورية التي طلبت مساعدات من إسرائيل، لكن هذا التفصيل يبدو هامشياً حيال العرض غير المتوقع من دولة "معادية" لدولة "معادية"، وفق الأدبيات السائدة في البلدين.

وعلى المستوى المحلي، وحدت الكارثة ألسنة السوريين الذين حفلت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الرثاء، وقسوة الفقد دون تمييز بين الضحايا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وتلك الخاضعة لفصائل المعارضة المسلحة.

ورغم بعض الأصوات النشاز، إلا أن غالبية السوريين ترفعت عن الخلافات السياسية، وتعاطت مع المأساة بنبرة تعاطف مشتركة.

من جهتها، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية التي تدير مناطق شرق الفرات، أن أبوابها "مفتوحة أمام الجميع لتقديم أي مساهمة في مجال الصحة والمستشفيات والرعاية واستقبال المتضررين من خارج مناطقها"، علماً أنها تعارض، دون هوادة، سياسات الفصائل المسلحة التي تسيطر على المناطق التي شهدت الزلزال.