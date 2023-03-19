برلمانية إيرانية: إعادة فتح سفارتي إيران والبحرين قريبًا

كشفت "إلهام أزاد" عضو الوفد البرلماني الإيراني، الذي زار العاصمة البحرينية المنامة، الأسبوع الماضي، عن قرب إعادة فتح سفارتي البلدين في كل من طهران والمنامة.

وقالت إلهام آزاد في حديث لوكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الأحد، إنه "خلال اجتماع الوفد البرلماني الإيراني مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، جرى التوصل إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".