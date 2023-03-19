برلمانية إيرانية: إعادة فتح سفارتي إيران والبحرين قريبًا
كشفت "إلهام أزاد" عضو الوفد البرلماني الإيراني، الذي زار العاصمة البحرينية المنامة، الأسبوع الماضي، عن قرب إعادة فتح سفارتي البلدين في كل من طهران والمنامة.
وقالت إلهام آزاد في حديث لوكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الأحد، إنه "خلال اجتماع الوفد البرلماني الإيراني مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، جرى التوصل إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأضافت: "في لقائنا مع رئيس مجلس النواب البحريني، قال إنه من أجل متابعة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والبحرين، ستستأنف سفارتا البلدين نشاطهما قريباً".
وقطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، مطلع يناير/كانون الثاني 2016؛ تضامناً مع السعودية.
ونقلت النائبة الإيرانية عن أحمد بن سلمان المسلم قوله، إنه "سيتابع مع وزير الخارجية البحريني موضوع استئناف العلاقات مع إيران".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن منتصف مارس/آذار الجاري، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والمملكة العربية السعودية "قد يحدث مع مملكة البحرين".
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت كل من إيران والسعودية عن استئناف العلاقات بين البلدين بوساطة من جمهورية الصين، بعد قطيعة دامت قرابة سبع سنوات.