الخارجية الإيرانية: نتبادل "الرسائل" مع أمريكا
كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن هناك "تبادلا للرسائل" مع الولايات المتحدة بطرق مختلفة، معتبرًا أن "سياسة أمريكا في التعامل مع إيران رهينة بسياسات إسرائيل".
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "القضية النووية ليست القضية الوحيدة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فيها خلاف مع أمريكا وإسرائيل"، مضيفًا أن "البلد الذي خالف الالتزام ويجب محاسبته هو النظام الأمريكي والحكومة الأمريكية".
وشدد على أن "موقف إيران من الطاقة النووية واضح ومستعدون لاختتام المفاوضات على أساس الرزمة التي تم عرضها".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد براس، قال أمس الأحد إن "لدى بلاده طرقا للتواصل مع إيران بشأن القضايا ذات الاهتمام، مثل: الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين في طهران، لكننا لا ننوي إعطاء تفاصيل".