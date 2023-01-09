الخارجية الإيرانية: نتبادل "الرسائل" مع أمريكا

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن هناك "تبادلا للرسائل" مع الولايات المتحدة بطرق مختلفة، معتبرًا أن "سياسة أمريكا في التعامل مع إيران رهينة بسياسات إسرائيل".

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "القضية النووية ليست القضية الوحيدة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فيها خلاف مع أمريكا وإسرائيل"، مضيفًا أن "البلد الذي خالف الالتزام ويجب محاسبته هو النظام الأمريكي والحكومة الأمريكية".