صحيفة: أمريكا تدرس اتفاقًا محدودًا مع إيران بالمجال النووي

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الولايات المتحدة تدرس اتفاقا محدودا مع إيران في المجال النووي، مشيرةً إلى أن واشنطن ترفض العودة للاتفاق النووي السابق الذي جرى توقيعه عام 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله، إن "واشطن تجري محادثات هادئة مع إيران حول قضايا مختلفة، وتستكشف خيارات لاتفاق محدود معها في المجال النووي؛ لكنها ترفض العودة للاتفاقية النووية الأصلية".

وأضاف: "لدينا طرق للتواصل مع إيران، ولكننا لن نذكرها"، متابعاً: "نتواصل مع إيران بشأن القضايا ذات الاهتمام، مثل قضية الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني؛ لكن لا ننوي كشف التفاصيل".