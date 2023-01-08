صحيفة: أمريكا تدرس اتفاقًا محدودًا مع إيران بالمجال النووي
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الولايات المتحدة تدرس اتفاقا محدودا مع إيران في المجال النووي، مشيرةً إلى أن واشنطن ترفض العودة للاتفاق النووي السابق الذي جرى توقيعه عام 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله، إن "واشطن تجري محادثات هادئة مع إيران حول قضايا مختلفة، وتستكشف خيارات لاتفاق محدود معها في المجال النووي؛ لكنها ترفض العودة للاتفاقية النووية الأصلية".
وأضاف: "لدينا طرق للتواصل مع إيران، ولكننا لن نذكرها"، متابعاً: "نتواصل مع إيران بشأن القضايا ذات الاهتمام، مثل قضية الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني؛ لكن لا ننوي كشف التفاصيل".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الإدارة الأمريكية تتجنب الرد على ما إذا كان هناك محادثات سرية مع إيران حول الاتفاقية النووية، وترفض الكشف عن الخطوط العريضة لأي اتفاق بديل".
وبينت الصحيفة العبرية، أن "الإدارة الأمريكية تدرس ملامح بديلة للاتفاق النووي مثل وقف إيران تخصيب اليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات، إلى جانب خيارات أخرى".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "هناك أدلة ظرفية على أن الولايات المتحدة لم تغلق الباب أمام التوصل لاتفاقية مع إيران بشأن برنامجها النووي، خاصة وأنها ترفض مطالبة الدول الأوروبية بإعادة العقوبات الكاملة على طهران".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في أول اجتماع لحكومته، الثلاثاء الماضي، إنه لا يزال هناك احتمال أن توقع الدول الكبرى على اتفاق نووي مع إيران.
وأضاف نتنياهو: " للأسف وخلافاً للرأي السائد أن الاتفاق النووي أزيل عن الأجندة، بعد الأحداث الأخيرة في إيران، فإني أعتقد أنه لم تتم إزالة هذه الإمكانية نهائيا، ولذلك سنفعل كل ما بوسعنا من أجل منع العودة إلى هذا الاتفاق السيء".