فرنسا: نقدم معلومات استخباراتية لإسرائيل

أكد وزيرالجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل.

وقال لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد، "المعلومات الاستخبارية المقدمة لإسرائيل تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص".