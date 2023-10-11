فرنسا تؤكد فقدان 20 من مواطنيها في إسرائيل وتتوقع ازدياد القتلى
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المواطنين الفرنسيين الذين قتلوا في التصعيد الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بلغ 8 قتلى، مؤكدة أن العدد مرشح للارتفاع.
جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي قالت أيضًا إن 20 فرنسيًّا آخرين، بينهم طفل، هم في عداد المفقودين "وتمّ على الأرجح اختطافهم" على حد قولها.
وأفادت الوزيرة بأن شركة الطيران الحكومية ستنظم "رحلة خاصة يوم الخميس" لتأمين إجلاء رعايا فرنسا الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار "بن غوريون" في إسرائيل.
ومن جهتها أعلنت السفارة الفرنسية في اسرائيل أنه استجابة لطلب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ، تم برمجة رحلة خاصة من تل أبيب إلى باريس يوم الخميس 12 أكتوبر على متن طائرة تابعة لشركة " إير فرانس " ، وسيتم نقل الرعايا الفرنسيين .
وقد أعطيت الأولوية للرعايا من فئة الأطفال والنساء الحوامل ، إضافة لأولئك الذين يعانون من وضع صحي متأزم يتطلب نقلهم إلى باريس .