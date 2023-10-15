فرنسا تطالب حزب الله وإيران بعدم الانخراط في النزاع بين إسرائيل وحماس
دعت فرنسا، السبت، حزب الله على عدم الانخراط في النزاع بين اسرائيل وحماس، وحذرت إيران من تأجيج التوترات في المنطقة، معربةً عن قلقها حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن على حزب الله واللبنانيين أن "يمارسوا ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الأولى".
وشدّدت الرئاسة الفرنسية على "عدم إعطاء أي ذريعة تعيد لبنان مجددا إلى الحرب"، لافتة إلى أن "لبنان قد أضعفه بشدة غياب السلطات الفاعلة" منذ أشهر عدة.
ويشهد جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أن أحد عناصره قتل السبت في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان. وكان حزب الله قد أعلن، السبت، استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا.
كما قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها لفرانس برس.
*تحذير لإيران
إلى ذلك شدّدت الرئاسة الفرنسية على أنه "من المهم جدا أن تمتنع إيران عن تأجيج التوترات وأن تمتنع عن تقديم الدعم العملي لحماس"، مضيفة أن "لا معلومات محددة لديها" بشأن ضلوع طهران في هجوم حركة حماس.
وتابع الإليزيه "لكن نحن ندرك أن أسلحة من إيران وصلت إلى غزة، وأن السيطرة على البحر صعبة، و(ندرك) الروابط القائمة بين حزب الله وإيران".
وأضاف الإليزيه "لدى إيران دور تؤديه يمكن أن يكون سلبيا للغاية في الوضع الحالي، كما يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي، هو الامتناع" عن تأجيج التوترات من أجل "تجنب التصعيد الإقليمي"، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتّصالا بنظيره الإيراني لإبلاغه بهذه الرسالة.
وجدّد قصر الإليزيه التأكيد على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة الجماعات الإرهابية التي ضربتها"، داعياً مرة جديدة إلى اتّخاذ "كافة التدابير لتجنب (سقوط ضحايا) مدنيين".
وأكدت باريس أخيرا أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأنه "من غير الوارد" أن تشارك فرنسا في عمليات عسكرية.