فرنسا تطالب حزب الله وإيران بعدم الانخراط في النزاع بين إسرائيل وحماس

دعت فرنسا، السبت، حزب الله على عدم الانخراط في النزاع بين اسرائيل وحماس، وحذرت إيران من تأجيج التوترات في المنطقة، معربةً عن قلقها حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن على حزب الله واللبنانيين أن "يمارسوا ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الأولى".

وشدّدت الرئاسة الفرنسية على "عدم إعطاء أي ذريعة تعيد لبنان مجددا إلى الحرب"، لافتة إلى أن "لبنان قد أضعفه بشدة غياب السلطات الفاعلة" منذ أشهر عدة.

ويشهد جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أن أحد عناصره قتل السبت في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان. وكان حزب الله قد أعلن، السبت، استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا.

كما قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها لفرانس برس.