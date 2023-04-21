بيع طائرة الرئاسة المكسيكية إلى طاجيكستان

قالت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، إن طائرة الرئاسة بيعت إلى طاجيكستان، ليُختتم على ما يبدو الفصل الأخير من ملحمة سياسية استخدمها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مرارا وتكرارا لمهاجمة إسراف أسلافه.

وأعلن لوبيز أوبرادور في تغريدة على تويتر أن سعر البيع المتفق عليه للطائرة، وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر واستخدمها سلفه إنريكي بينيا نييتو بينما لم يستخدمها هو مطلقا، بلغ حوالي 1.66 مليار بيزو، أو نحو 92 مليون دولار.