رئيس المكسيك يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

اتهم رئيس المكسيك وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أمريكية وثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ في عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي.

وتأتي تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد أيام من تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك، مستشهدا بإفادة عسكرية أمريكية منشورة ضمن سجلات مسربة نشرت على الانترنت.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع لأننا أصبحنا هدفا للتجسس من جانب البنتاجون".