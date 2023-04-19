رئيس المكسيك يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

رئيس المكسيك يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده

رويترز
رويترز

اتهم رئيس المكسيك وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أمريكية وثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ في عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي.

وتأتي تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد أيام من تقرير لصحيفة واشنطن بوست تحدث عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك، مستشهدا بإفادة عسكرية أمريكية منشورة ضمن سجلات مسربة نشرت على الانترنت.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع لأننا أصبحنا هدفا للتجسس من جانب البنتاجون".

رئيس المكسيك يتهم البنتاغون بالتجسس على بلاده
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وذكر تقرير واشنطن بوست أنه لا يوجد أي إشارة إلى أن مصدر المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة هو عملية اعتراض للاتصالات بين المسؤولين المكسيكيين.

ووصف لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، معلومات المخابرات الأمريكية في التسريبات بأنها "تدخل غير مشروع وسافر لا ينبغي تقبله تحت أي ظرف"، مضيفا أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما "سبلا للتعاون".

المكسيك

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