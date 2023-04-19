رئيس المكسيك يريد تحصين أجهزة الأمن في مواجهة "التجسس" الأمريكي

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عزمه تحصين الأجهزة الموكلة بالدفاع عن أمن البلاد في مواجهة "تجسس" واشنطن، وذلك بعدما كشف تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية، وجود توتر بين الجيش والبحرية المكسيكيين.

وقال الرئيس اليساري خلال مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء: "سنولي عناية لمعطيات البحرية والدفاع؛ لأننا نتعرض لتجسس من البنتاغون"، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ.

وسبق للوبيز أوبرادور أن اعتبر الإثنين، أنه "لا يمكن استخدام نشاطات التجسس لمعرفة ما تقوم به مؤسساتنا الأمنية، بل أكثر من ذلك... تسريب هذه المعلومات إلى الواشنطن بوست".