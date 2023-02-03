ماذا نعرف عن منطاد التجسس الصيني المفترض فوق أمريكا؟

أين موقعه؟

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي "قبل أيام عدّة"، من غير أن يحدد موقعه بالضبط.

حلق المنطاد فوق جزر ألوشيان في شمال المحيط الهادئ، ثم عبر المجال الجوي الكندي حتى الولايات المتحدة حيث حلق فوق ولاية مونتانا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطائرات التجارية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في الدفاع.

وحجمه يوازي حجم ثلاث حافلات معا، وفق هذه المصادر.

هل هو فعلا منطاد صيني؟

صرح مسؤول كبير في البنتاغون طلب عدم ذكر اسمه: "ليس لدينا أدنى شك في أن المنطاد مصدره الصين".

في بكين، أكدت الحكومة الصينية أنها "تتحقّق" من هذه التقارير.

وحذرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأنه "إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".