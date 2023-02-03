بكين تتحقق من تقارير حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق أمريكا

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها "تتحقق" من تقارير أمريكية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي "مغالاة" بهذا الخصوص.

وقال البنتاغون الخميس إنه كان يتعقّب منطاد تجسّس صينيا يحلّق عالياً فوق شمال غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى تصاعد التوتّرات بين البلدين قبل أيام من زيارة نادرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نيغ خلال مؤتمر صحافي "نتحقق من ذلك"، مضيفة "إلى حين اتضاح الوقائع، لن تفيد الاستنتاجات المجتزأة والمغالاة بحل الأمر بطريقة سليمة".