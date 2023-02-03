الصين تبدي "أسفها" لانتهاك منطاد "عن غير قصد" المجال الجوي الأمريكي

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنّ "المنطاد من الصين. إنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية".

وأضاف البيان: "يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة".